Israël, 78 ans : puissance accomplie, défis permanents (analyse)

À 78 ans, Israël se trouve à un moment charnière de son histoire : un État solidement établi, mais confronté à des défis existentiels renouvelés. Né en 1948 dans un environnement hostile, il a non seulement survécu, mais s’est imposé comme une puissance régionale majeure, alliant supériorité militaire, dynamisme économique et avance technologique. Cette trajectoire exceptionnelle repose sur une culture de l’innovation, une capacité d’adaptation permanente et une mobilisation collective rarement observée ailleurs.

La « Start-Up Nation » ne relève pas du slogan : Israël est devenu un pôle mondial d’excellence en cybersécurité, intelligence artificielle, biotechnologies et défense. Ce modèle repose sur une articulation unique entre armée, universités et secteur privé, créant un écosystème où la contrainte sécuritaire devient moteur d’innovation.

Mais cette réussite coexiste avec une réalité plus dure : la sécurité demeure le cœur de l’équation nationale. Israël fait face à un arc de menaces structuré — Hezbollah au Liban, Hamas à Gaza, milices régionales et, au sommet, l’Iran. Le 7 octobre 2023 a constitué un choc stratégique et psychologique majeur, révélant des failles dans le renseignement et la doctrine de dissuasion. Depuis, Israël évolue dans une logique de guerre longue, hybride, où la supériorité technologique ne suffit plus à garantir l’inviolabilité du territoire.

Sur le plan diplomatique, les Accords d’Abraham ont redéfini les rapports avec une partie du monde arabe, ouvrant une ère de coopération pragmatique. Mais en parallèle, Israël fait face à une érosion de son image en Europe et dans certains forums internationaux. Cette tension pousse le pays à accélérer un pivot stratégique vers l’Asie et les puissances émergentes, dans une logique de diversification et de realpolitik assumée.

En interne, la société israélienne reste traversée par des lignes de fracture profondes — politiques, religieuses, identitaires. Pourtant, chaque crise révèle une cohésion de fond, une capacité à se rassembler dans l’épreuve. Cette résilience, nourrie par l’histoire et la mémoire collective, constitue peut-être l’atout le plus déterminant du pays.

Après 78 ans, Israël incarne un paradoxe puissant : un État technologiquement avancé mais constamment sous menace, une société divisée mais capable d’unité vitale. Sa force réside précisément dans cette tension — et dans sa capacité, éprouvée, à transformer chaque crise en levier de renouveau.