Israël accélère son plan national pour devenir un leader mondial de l’intelligence artificielle

Le gouvernement israélien a approuvé à l’unanimité la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour une première feuille de route du siège national de l’intelligence artificielle.

Cette décision marque une étape importante avant le lancement d’un plan national complet, destiné à renforcer la supériorité technologique d’Israël et à maintenir le pays parmi les grandes puissances mondiales du secteur.

Le programme repose sur trois axes principaux. Le premier concerne l’investissement dans le capital humain académique, avec le retour d’experts en Israël et des parcours de reconversion vers des diplômes en informatique.

Le deuxième vise à développer les infrastructures de calcul intensif. Israël prévoit de mettre à disposition 5 000 GPU par an pendant six ans, entre 2027 et 2032, parmi les modèles les plus avancés. Ces capacités doivent servir à la recherche universitaire, au secteur public, aux startups et à l’économie israélienne.

Le troisième axe prévoit la création de premiers centres d’accélération pour développer et promouvoir des applications d’intelligence artificielle, en s’appuyant sur les forces du pays pour répondre aux défis stratégiques et quotidiens des citoyens israéliens.

Benjamin Netanyahou a comparé cette ambition au développement du secteur cyber en Israël. « Nous avons créé le siège national de l’intelligence artificielle sous mon ministère afin d’accélérer le développement du domaine et de figurer parmi les pays les plus avancés au monde, comme nous l’avons fait dans le cyber », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a annoncé qu’un budget important avait été approuvé pour agir immédiatement sur trois leviers : les talents académiques, les infrastructures de supercalcul de niveau mondial et la création de laboratoires d’application destinés à résoudre des problèmes concrets grâce à l’IA.

« Israël va devenir un leader mondial dans ce domaine, et cela arrivera à une vitesse considérable », a affirmé Benjamin Netanyahou.

Le chef du siège national de l’intelligence artificielle, le général de brigade de réserve Erez Askal, a salué une décision qui, selon lui, reflète la compréhension par le gouvernement de l’impact de l’IA sur la puissance économique, technologique, sociale et sécuritaire d’Israël.

Il a remercié les partenaires impliqués dans l’élaboration du plan, notamment le ministère des Finances, le ministère de la Défense et le monde académique israélien.