Israël approuve la création de cinq nouvelles localités dans le Néguev pour renforcer le Sud du pays

Le gouvernement israélien a approuvé la création de cinq nouvelles localités dans la partie orientale de la métropole de Beer Sheva, le long de l’axe routier 25–80, dans le cadre d’une vaste politique visant à renforcer le développement et l’ancrage national dans le Néguev. Cette décision s’inscrit dans une stratégie globale menée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour consolider les régions stratégiques d’Israël et approfondir la souveraineté et la présence nationale dans le Sud et l’Ouest du pays.

La création de ces nouvelles localités constitue un pilier central de cette politique, qui cherche à traduire une vision nationale en réalisations concrètes sur le terrain. Les objectifs affichés sont multiples : renforcer le Néguev en tant qu’espace stratégique, élargir l’offre de logements, favoriser une meilleure répartition de la population, consolider la présence civile et sécuritaire et créer une continuité territoriale significative entre Beer Sheva et Dimona.

Le gouvernement présente ce projet comme une initiative d’importance nationale et sécuritaire majeure, combinant implantation civile, développement de réserves foncières et création des conditions nécessaires à une croissance démographique durable. Une attention particulière est portée aux familles jeunes et aux populations souhaitant s’installer dans le Néguev, dans un contexte de demande croissante en logements.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou s’est félicité de cette avancée : « Lors de ma visite dans le Néguev il y a deux semaines, j’ai annoncé que nous allions promouvoir la région sur plusieurs axes, dont l’implantation juive. Cette décision importante apporte une formidable nouvelle pour le Néguev et pour notre projet de développement du Sud. C’est une avancée majeure avec la création de cinq localités communautaires qui renforceront l’élan de tout le Sud. »

Le ministre de la Construction et du Logement, Haïm Katz, a pour sa part souligné le caractère stratégique du projet : « L’implantation le long de l’axe 25 est une mission nationale. L’élargissement de l’offre de logements et la création d’une continuité territoriale entre Beer Sheva et Dimona sont essentiels pour le développement à long terme de la région. »