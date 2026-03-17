Israël augmente le quota de passagers autorisés sur les vols vers l’Europe

Cet assouplissement survient dans un contexte de reprise du trafic et d’adaptation aux contraintes sécuritaires.

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Avions de la compagnie israélienne Elal sur le tarmac de l'aéroport Ben Gourion
Avions de la compagnie israélienne Elal sur le tarmac de l'aéroport Ben GourionMoshe Shai/Flash 90)

Israël a décidé d’alléger les restrictions imposées aux vols à destination de l’Europe au départ de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, dans le cadre d’un ajustement progressif des mesures liées au contexte sécuritaire régional.

Le ministère des Transports a ainsi autorisé une augmentation du quota de passagers par vol, désormais fixé à 120 personnes, contre une limite précédente de 100. Cette mesure concerne les vols opérés par les compagnies israéliennes El Al, Israir, Arkia et Air Haifa.

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Selon les autorités, cette décision vise à faciliter les déplacements des voyageurs tout en maintenant un cadre de sécurité adapté à la situation. Elle pourrait être suivie d’un nouvel assouplissement dès la fin de la semaine, avec une augmentation envisagée de la capacité des avions moyen-courriers vers l’Europe jusqu’à environ 170 passagers.

Parallèlement, le ministère a déjà levé, depuis lundi, les restrictions sur les vols à destination de l’Amérique du Nord. Les compagnies aériennes israéliennes sont désormais autorisées à opérer ces liaisons à pleine capacité, marquant une étape supplémentaire dans le retour progressif à des conditions normales de transport aérien.

Ces mesures traduisent la volonté des autorités israéliennes de relancer le trafic aérien international tout en adaptant les contraintes opérationnelles à l’évolution de la situation sécuritaire. Elles devraient également contribuer à fluidifier les départs à l’étranger, particulièrement vers l’Europe, principale destination des voyageurs au départ d’Israël.

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