Israël augmente le quota de passagers autorisés sur les vols vers l’Europe

Israël a décidé d’alléger les restrictions imposées aux vols à destination de l’Europe au départ de l’aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv, dans le cadre d’un ajustement progressif des mesures liées au contexte sécuritaire régional.

Le ministère des Transports a ainsi autorisé une augmentation du quota de passagers par vol, désormais fixé à 120 personnes, contre une limite précédente de 100. Cette mesure concerne les vols opérés par les compagnies israéliennes El Al, Israir, Arkia et Air Haifa.

Selon les autorités, cette décision vise à faciliter les déplacements des voyageurs tout en maintenant un cadre de sécurité adapté à la situation. Elle pourrait être suivie d’un nouvel assouplissement dès la fin de la semaine, avec une augmentation envisagée de la capacité des avions moyen-courriers vers l’Europe jusqu’à environ 170 passagers.

Parallèlement, le ministère a déjà levé, depuis lundi, les restrictions sur les vols à destination de l’Amérique du Nord. Les compagnies aériennes israéliennes sont désormais autorisées à opérer ces liaisons à pleine capacité, marquant une étape supplémentaire dans le retour progressif à des conditions normales de transport aérien.

Ces mesures traduisent la volonté des autorités israéliennes de relancer le trafic aérien international tout en adaptant les contraintes opérationnelles à l’évolution de la situation sécuritaire. Elles devraient également contribuer à fluidifier les départs à l’étranger, particulièrement vers l’Europe, principale destination des voyageurs au départ d’Israël.