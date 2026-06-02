Israël déjoue une tentative de contrebande de tabac vers Gaza dissimulée dans des fauteuils roulants

Les autorités israéliennes ont annoncé avoir déjoué une tentative de contrebande vers la bande de Gaza après la découverte de centaines de sachets de tabac dissimulés dans une cargaison de fauteuils roulants destinée au territoire palestinien.

Selon le Coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), la marchandise a été interceptée lors d’un contrôle de sécurité effectué au point de passage de Tarqumiya, en Judée-Samarie. L’inspection a été menée conjointement par les agents de l’Autorité des points de passage du ministère de la Défense et les équipes du COGAT chargées de superviser l’acheminement de l’aide vers Gaza.

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Les sachets de tabac ont été cachés à l’intérieur d’un envoi présenté comme une cargaison d’aide médicale humanitaire. À la suite de cette découverte, le chef du COGAT, le général Yoram Halevi, a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de déterminer les circonstances de l’incident et les responsables de cette tentative de contrebande.

Dans un communiqué, le COGAT a dénoncé ce qu’il qualifie d’"exploitation cynique" d’une livraison humanitaire destinée à des besoins médicaux. L’organisme a également rappelé que les organisations impliquées dans la coordination des convois d’aide sont responsables du contenu des marchandises qu’elles acheminent.

Le général Halevi a affirmé qu’Israël continuerait à autoriser l’entrée d’aide humanitaire et d’équipements médicaux dans la bande de Gaza, tout en renforçant les mécanismes de contrôle. Il a accusé le groupe terroriste Hamas et d’autres acteurs de chercher à exploiter les filières humanitaires à des fins de contrebande et de renforcement de leurs capacités. "Nous poursuivrons les inspections approfondies de chaque camion et agirons avec détermination et sans aucune tolérance contre toute tentative de détourner l’aide humanitaire au profit d’organisations terroristes", a-t-il déclaré.