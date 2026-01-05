Israël en alerte maximale face à un risque d’incursion terrestre des Houthis

Les services de sécurité israéliens estiment que les Houthis cherchent à élargir l’éventail des menaces pesant sur Israël, en développant de nouveaux modes opératoires susceptibles d’inclure des actions terrestres contre ses frontières. Selon des sources sécuritaires israéliennes, ce mouvement terroriste chiite soutenu par l’Iran ne se limite plus aux tirs de missiles balistiques et de drones, mais explore désormais des scénarios d’infiltration de forces au sol.

Malgré de lourdes difficultés internes au Yémen et une pression militaire persistante de l’Arabie saoudite, les Houthis poursuivent leurs efforts pour défier Israël sur plusieurs fronts. Les analystes décrivent cette phase comme une période de montée en capacité opérationnelle, visant à tester les dispositifs de défense israéliens et à ouvrir une nouvelle ligne de confrontation, au-delà des menaces aériennes et navales observées ces derniers mois.

Dans ce contexte, l’armée israélienne a mené, au cours du week-end, un exercice militaire d’envergure dans le secteur du commandement régional 80, couvrant le sud du pays. L’entraînement portait sur des scénarios de référence simulant des raids de forces ennemies, avec un accent particulier sur des tentatives de prise de contrôle de positions et d’infrastructures militaires.

Un scénario extrême a également été testé : une infiltration de combattants houthis dans la ville d’Eilat. Selon le scénario, les forces ennemies tentaient de mener des attaques de masse contre des civils et de prendre des otages au cœur de cette zone touristique stratégique. L’exercice visait à renforcer la coordination entre les unités engagées et à améliorer la capacité de réaction rapide face à une menace terrestre non conventionnelle.

Au sein de l’appareil sécuritaire israélien, ces manœuvres traduisent la volonté de Tsahal de se préparer à une extension régionale du conflit. Israël considère qu’une tentative d’ouverture d’un nouveau front terrestre depuis le sud constituerait une escalade majeure, appelant une réponse militaire immédiate et déterminée.