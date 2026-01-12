Israël en alerte maximale : les hôpitaux prêts à basculer en mode urgence face aux tensions régionales

Face à la montée des tensions sécuritaires et aux menaces croissantes liées à l’Iran, Israël a renforcé de manière significative la préparation de son système de santé. Le ministère israélien de la Santé a transmis, lundi, de nouvelles directives aux directions des hôpitaux et aux caisses de santé, afin de permettre un passage rapide à un fonctionnement d’urgence en cas d’escalade majeure.

Selon ces instructions, le système hospitalier est actuellement placé en « alerte B », un niveau de vigilance élevé qui ne modifie pas encore la routine du public, mais impose une préparation immédiate de toutes les infrastructures. En cas de déclenchement de l’état d’urgence, toute activité médicale non urgente serait suspendue, les établissements se concentrant exclusivement sur la prise en charge des blessés et la sauvegarde de vies humaines.

Le plan prévoit des mesures drastiques : les hôpitaux généraux pourraient libérer jusqu’à 50 % de leurs lits en autorisant la sortie anticipée de patients dont l’état le permet. Les unités sensibles — soins intensifs, néonatalogie et dialyse — seraient transférées vers des zones protégées ou des installations souterraines. Chaque centre médical doit également garantir une autonomie de fonctionnement d’au moins 72 heures, y compris en cas de coupure d’électricité ou d’eau.

Le Magen David Adom se prépare, de son côté, à collecter environ 12 000 poches de sang afin de faire face à un afflux massif de victimes.

Cette mobilisation exceptionnelle s’inscrit dans un contexte international tendu. Les menaces répétées du président américain Donald Trump à l’encontre de Iran, sur fond de répression sanglante des manifestations, font redouter un affrontement direct susceptible d’entraîner des représailles contre Israël.

Les autorités sanitaires précisent qu’aucun changement n’est requis à ce stade pour la population. Mais en coulisses, la consigne est claire : être prêts à tout, immédiatement.