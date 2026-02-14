Israël en tête du classement mondial de la pollution de l’air en raison d’un important nuage de poussière

Un important nuage de poussière a propulsé samedi Israël en tête du classement mondial de la pollution atmosphérique, selon les données en temps réel de l’indice AQI US. Jérusalem affichait un indice de 777 et Tel-Aviv de 720, des niveaux exceptionnellement élevés traduisant une qualité de l’air classée « dangereuse ». À titre de comparaison, d’autres grandes villes habituellement touchées par la pollution affichaient des niveaux nettement inférieurs au même moment.

L’indice AQI mesure la concentration de plusieurs polluants, notamment les particules fines (PM2.5 et PM10), l’ozone au niveau du sol, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone et le dioxyde d’azote. Selon le ministère israélien de la Protection de l’environnement, cette envolée spectaculaire s’explique par un épisode intense d’obscurcissement lié à des vents chargés de poussière. Dans certaines régions, la concentration de particules atteignait jusqu’à cinquante fois son niveau habituel.

Les autorités sanitaires ont recommandé aux populations vulnérables — personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires, personnes âgées, enfants et femmes enceintes — d’éviter toute activité physique en extérieur. Il est également conseillé au reste de la population de limiter les efforts prolongés à l’air libre.

Une amélioration progressive est attendue dans les prochaines heures avec le déplacement du nuage, avant une dissipation plus nette du phénomène durant la nuit et la journée suivante.