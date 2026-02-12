Israël : enquête après la mort d’un nourrisson ayant consommé un lait infantile rappelé

Le ministère israélien de la Santé a ouvert une enquête à la suite du décès d’un bébé de quatre semaines, survenu après la consommation d’un lait infantile récemment retiré du marché. Le nourrisson est mort vendredi dernier à l’hôpital Assuta d’Ashdod, où il avait été admis en état de détresse respiratoire sévère.

Selon les premières informations, l’enfant avait consommé du lait Nutrilon appartenant à des lots faisant l’objet d’un rappel national. Alertées, les autorités sanitaires ont immédiatement lancé des vérifications. À son arrivée aux urgences pédiatriques, une équipe spécialisée en soins intensifs a entrepris des manœuvres de réanimation prolongées, sans parvenir à sauver le nourrisson.

Le corps a été transféré à l’Institut national de médecine légale d’Abu Kabir afin de déterminer avec précision les causes du décès. À ce stade, le ministère indique que les médecins et les experts médico-légaux écartent tout lien clinique avéré entre la consommation du lait et la mort du bébé. Toutefois, des analyses complémentaires ont été ordonnées afin de lever toute incertitude.

Une commission externe composée d’experts issus de plusieurs disciplines médicales a été mise en place. Elle devra examiner les aspects cliniques du dossier ainsi que les éventuels dysfonctionnements dans la chaîne d’information, notamment un possible retard dans la notification des autorités.

Le ministère de la Santé a promis une « transparence totale » jusqu’à la publication des conclusions définitives de l’enquête.