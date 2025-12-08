Israël et l’Allemagne vont élargir leur coopération sécuritaire

Lors de la visite officielle du chancelier allemand Friedrich Merz en Israël, les deux pays ont convenu d’un renforcement majeur de leur coopération sécuritaire. Selon des informations, Israël et l’Allemagne lanceront prochainement une production conjointe d’intercepteurs du système antimissile Arrow, déjà déployé sur le sol allemand.

Cet élargissement des accords de défense inclut également des mécanismes de financement jugés essentiels par Jérusalem pour maintenir l’avance technologique de Tsahal. Un volet classifié prévoit en outre une assistance allemande dans plusieurs domaines stratégiques destinés à préserver l’avantage qualitatif d’Israël au Moyen-Orient.

Berlin a également exprimé son intérêt pour l’acquisition de nouveaux systèmes d’armement israéliens, au-delà des capacités de défense aérienne. Cette coopération renforcée s’inscrit dans un contexte de relations bilatérales marquées par 60 ans de liens diplomatiques et par l’achat récent, par l’Allemagne, du système Arrow 3 pour plusieurs milliards de dollars.

Au cours de sa visite, le chancelier Merz a rencontré le président Isaac Herzog puis le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Lors d’une conférence de presse conjointe, Merz a réaffirmé son soutien à une solution à deux États et s’est opposé à toute annexion, tout en déclarant qu’Hamas « ne doit jouer aucun rôle à Gaza ».

Netanyahou a vivement réagi, rappelant que « Gaza a déjà été entre les mains palestiniennes » et affirmant : « Nous ne créerons pas un État engagé à détruire Israël. Notre sécurité, du Jourdain à la mer, restera sous notre contrôle. »

L’élargissement de la coopération militaire germano-israélienne apparaît ainsi comme un pilier crucial du dispositif stratégique d’Israël dans la période actuelle.