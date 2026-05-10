Israël expulse deux militants de la flottille pour Gaza après plusieurs semaines d’enquête

Israël a expulsé deux militants internationaux liés à la flottille pour Gaza, Saif Abu Keshek et Thiago Ávila, a annoncé dimanche le ministère israélien des Affaires étrangères.

Cette décision intervient à l'issue de plusieurs semaines d'enquête sur leur participation à une flottille qualifiée par Israël de « provocation ». Selon les autorités israéliennes, l'initiative visa à contester les restrictions maritimes imposées autour de la bande de Gaza.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a présenté les deux hommes comme des « provocateurs professionnels ». Il a affirmé que leur expulsion était nécessaire pour préserver les protocoles de sécurité du pays.

Les autorités israéliennes ont également rappelé leur détermination à empêcher toute violation du blocus naval de Gaza, qu'elles considèrent comme une mesure légale et indispensable à la sécurité régionale.

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Dans son communiqué, le ministère a averti que les ressortissants étrangers participant à des tentatives de contournement de ces procédures s'exposeraient à des mesures juridiques et administratives immédiates.

L'affaire avait provoqué une réaction diplomatique en Espagne. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, avait convoqué le plus haut représentant d'Israël afin de protester contre le maintien en détention de Saif Abu Keshek, citoyen espagnol d'origine palestinienne.

La flottille, composée d'environ 100 navires et de quelque 1 000 militants, avait été interceptée par la marine israélienne dans les eaux internationales, au large des côtes grecques.

Ses organisateurs affirmaient vouloir acheminer de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza. Les autorités israéliennes ont toutefois soutenu qu'aucune aide n'avait été transportée à bord. Elles ont ensuite diffusé une vidéo montrant, selon elles, des préservatifs et de la drogue retrouvée sur le navire.

Après l'interception du convoi, la plupart des participants avaient été rapidement expulsés. Saif Abu Keshek et Thiago Ávila, ressortissant brésilien et membre de la flottille Global Sumud, avaient toutefois été maintenus en détention avant leur expulsion annoncée dimanche.