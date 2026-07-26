Israël interdit les importations issues du travail forcé

Le gouvernement israélien a approuvé ce dimanche une proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à interdire l'importation en Israël de tout produit fabriqué, en totalité ou en partie, grâce au travail forcé. Cette décision marque une étape importante dans la lutte contre la traite des êtres humains et l'exploitation des travailleurs, tout en renforçant la compétitivité de l'économie israélienne.

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Le gouvernement a chargé le ministre de l'Économie et de l'Industrie d'élaborer une réglementation conforme aux normes du droit international afin de bannir ces produits du marché israélien. En parallèle, une équipe interministérielle dirigée par le Conseil économique national devra présenter, dans un délai de 90 jours, un mécanisme complet d'application et de contrôle.

Ce dispositif comprendra notamment la désignation d'une autorité compétente, la définition de critères permettant d'identifier les produits issus du travail forcé, la mise en place d'un système de signalement ainsi que des procédures d'appel et de réexamen pour les importateurs.

Avec cette mesure, Israël rejoint les pays qui cherchent à empêcher l'entrée sur leur marché de produits fabriqués dans des conditions d'exploitation humaine. Le gouvernement estime également que cette réforme renforcera la crédibilité du pays auprès de ses partenaires commerciaux, facilitera l'accès des exportateurs israéliens aux marchés internationaux et contribuera à réduire certaines barrières commerciales.