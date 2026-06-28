Israël investit 200 millions de shekels pour renforcer l'éducation juive dans la diaspora

Le gouvernement israélien a approuvé dimanche à l'unanimité un programme de 200 millions de shekels destiné à renforcer l'éducation juive dans les communautés de la diaspora. Portée par le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Diaspora et de la Lutte contre l'antisémitisme Amichaï Chikli, cette initiative sera menée par le Bureau du Premier ministre en partenariat avec le ministère de la Diaspora et les principales organisations juives à travers le monde.

L'objectif est d'accroître le nombre d'élèves fréquentant des établissements d'enseignement juifs, en particulier en Amérique du Nord, tout en renforçant l'identité juive, le sentiment d'appartenance au peuple juif et les liens avec l'État d'Israël chez les jeunes générations.

Selon le gouvernement, près de 1,8 million d'enfants juifs d'âge scolaire vivent aujourd'hui aux États-Unis, mais seule une minorité est scolarisée dans des écoles juives. Face à la recrudescence des actes antisémites depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, Israël considère désormais le développement de l'éducation juive comme une priorité stratégique.

Le programme prévoit de lever plusieurs obstacles à l'accès à ces établissements, notamment le coût élevé de la scolarité, l'éloignement géographique, le manque de structures adaptées aux élèves ayant des besoins particuliers et la nécessité d'améliorer l'excellence pédagogique. Des solutions innovantes, notamment des outils numériques, seront également développées afin d'élargir l'accès à l'enseignement juif.

Lors de la réunion du gouvernement, les dirigeants des Fédérations juives d'Amérique du Nord, Gary Torgow et Eric Fingerhut, ont salué cette coopération.

Benjamin Netanyahou a déclaré que « les antisémites veulent détruire les Juifs, mais aussi notre héritage, notre culture et notre identité », estimant que cet investissement constitue « un engagement en faveur des générations futures du peuple juif ».

De son côté, Amichaï Chikli a qualifié cette décision d'« historique », affirmant que « l'éducation juive dans la diaspora est la réponse la plus profonde à la montée de l'antisémitisme et au défi de l'assimilation », et qu'elle est essentielle pour assurer la pérennité du peuple juif.