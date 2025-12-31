Israël Katz appelle l’armée à se préparer à un scénario d’attaque de type 7 octobre en Judée-Samarie

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a effectué mercredi une visite au sein de la division de Judée-Samarie, au cours de laquelle il a appelé les forces de sécurité à se préparer à une éventuelle attaque contre les localités israéliennes de la région et la zone dite de la « ligne de couture » (zone de contact entre Israël et la Judée-Samarie), sur le modèle de l’attaque du 7 octobre menée par des groupes terroristes.

Accompagné notamment du chef d’état-major adjoint, le général Tamir Yadai, du commandant du Commandement central, le général Avi Balut, et du commandant de la division de Judée-Samarie, le général de brigade Kobi Heller, Israel Katz a reçu un briefing sécuritaire détaillé et une évaluation actualisée de la situation sur le terrain. Il a salué l’action « déterminée et efficace » de Tsahal, de la police des frontières et des forces de sécurité, affirmant qu’elle avait permis une baisse spectaculaire du terrorisme et une amélioration notable de la sécurité.

Le ministre a particulièrement mis en avant les opérations menées à Jénine, Tulkarem et dans le camp de Nur Shams, conduites depuis un an sous son autorité et celle du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Selon lui, ces opérations — incluant l’évacuation de civils, le démantèlement d’infrastructures terroristes et le maintien de forces de Tsahal dans les camps — ont permis de réduire de plus de 80 % l’activité terroriste en Judée-Samarie. Il a plaidé pour l’extension de ce modèle à d’autres zones sensibles.

Israel Katz a également souligné que, comme au Liban, en Syrie et à Gaza, Tsahal devait rester déployée durablement en Judée-Samarie afin de constituer une barrière claire entre la population civile et les groupes terroristes, pour empêcher leur renforcement et déjouer toute tentative d’attentat.

Enfin, le ministre a ordonné d’accélérer le plan de relocalisation des bases de Tsahal dans le nord de la Samarie, qualifiant ce projet « d’amendement historique » à la fois sécuritaire et stratégique. Il a conclu en demandant aux commandants de se préparer sans délai à faire face à un scénario d’attaque majeure contre les communautés israéliennes de la région.