Israel Katz : "Nous ne nous arrêterons pas tant que tous les objectifs de guerre ne seront pas atteints"

Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a annoncé une intensification significative des opérations militaires contre l’Iran dans les jours à venir, affirmant que l’offensive menée conjointement avec les États-Unis allait « s’accroître de manière substantielle ».

Lors d’une évaluation sécuritaire tenue samedi matin au quartier général militaire, en présence des plus hauts responsables de l’armée et du renseignement, Israël Katz a détaillé les objectifs de la campagne en cours. Il a accusé les Gardiens de la révolution iraniens de contrôler le pays et de mener des actions terroristes, notamment à travers des tirs de missiles visant le territoire israélien et des opérations dans la région.

Le ministre a affirmé que la stratégie israélienne vise à « décapiter » les structures de commandement iraniennes et à neutraliser leurs capacités stratégiques. « Nous sommes déterminés à poursuivre l’offensive contre le régime terroriste iranien jusqu’à éliminer toutes les menaces sécuritaires pesant sur l’État d’Israël et les intérêts américains dans la région », a-t-il déclaré.

Israël Katz a également souligné la coordination étroite avec Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, évoquant une campagne conjointe appelée à se poursuivre dans la durée.

Dans un message destiné à l’opinion publique, il a insisté sur la résilience du pays face à l’escalade militaire : « Tsahal est fort et le front intérieur israélien est solide », affirmant que les opérations se poursuivront « jusqu’à ce que tous les objectifs de guerre soient atteints ».

Ces déclarations interviennent dans un contexte d’intensification des frappes aériennes et d’échanges de tirs entre Israël et l’Iran, faisant craindre une nouvelle phase d’escalade dans un conflit déjà régionalisé.