Israël : la Cour suprême bloque provisoirement la fermeture de la radio de l’armée

La Cour suprême israélienne a ordonné le gel immédiat de la décision gouvernementale visant à fermer la radio de l’armée, Galatz, en attendant un jugement définitif sur les recours déposés contre cette mesure. Cette décision constitue un revers juridique significatif pour l’exécutif, qui prévoyait la cessation complète des activités de la station d’ici au 1er mars 2026.

Dans une ordonnance provisoire rendue ce lundi soir, le président de la Cour, Isaac Amit, explique que le gel s’impose notamment en raison du risque « d’actions irréversibles » que le gouvernement pourrait entreprendre avant que la Cour ne statue sur le fond. Selon lui, une telle situation porterait atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire et au principe de contrôle juridictionnel des décisions de l’exécutif.

Le magistrat souligne également que la procureure générale de l’État, Gali Baharav-Miara, a appuyé la demande des requérants en faveur d’une ordonnance provisoire. Dans un avis transmis plus tôt dans la journée, le bureau du procureur général estimait qu’il convenait de suspendre l’exécution de la décision gouvernementale tant que la Cour n’aurait pas rendu son arrêt définitif.

La semaine dernière, le cabinet avait voté en faveur de la fermeture de Galatz, une station emblématique fondée en 1950 et placée sous l’autorité de l’armée israélienne. Dès le lendemain du vote, plusieurs organisations et anciens journalistes de la station ont saisi la Haute Cour de justice, dénonçant une atteinte à la liberté de la presse et à l’indépendance éditoriale.

La décision de la Cour suprême ne préjuge pas de l’issue finale du dossier, mais elle garantit que la radio poursuivra ses activités jusqu’au prononcé d’un jugement définitif, attendu dans les prochains mois.