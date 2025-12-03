Israël : le Guinness des Records a cessé d’homologuer les performances venues du pays

L’affaire, révélée par la chaîne israélienne 12, suscite incompréhension et indignation : le Guinness World Records a décidé de ne plus traiter aucune demande provenant d’Israël et des Territoires palestiniens. Une décision inattendue dont a été victime l’association Matnat Rahim, organisation israélienne engagée dans la promotion du don de rein volontaire.

Matnat Rahim s’était fixé un objectif symbolique : rassembler 2.000 donneurs de rein pour une photo de groupe, destinée à figurer dans le célèbre livre des records. L’association avait entamé les démarches il y a plusieurs années, déboursé plusieurs centaines de dollars pour l’inscription et même organisé un événement spécial devant le siège de l’ONU à Jérusalem afin de préparer la photographie officielle.

Mais au moment décisif, les organisateurs ont reçu un courriel laconique du Guinness : « Nous ne traitons actuellement aucune demande de record provenant d’Israël ou des territoires palestiniens. » Depuis, aucune explication n’a été fournie malgré les nombreuses tentatives de clarification de l’association. La chaîne 12 estime que la décision pourrait être motivée par des considérations politiques, même si le Guinness n’a communiqué aucune justification.

Selon les archives du site officiel, les derniers records israéliens remontent à 2021, publiés en 2022, avant le déclenchement de la guerre. Depuis, plus aucune demande ne semble acceptée.

Pour Matnat Rahim, l’épisode est d’autant plus regrettable qu’il fait disparaître une initiative à vocation humanitaire. L’association, qui a permis de sauver de nombreuses vies grâce au don d’organes altruiste, dit craindre que son action soit « oubliée ». Elle assure néanmoins poursuivre son engagement, malgré cet apparent boycott du Guinness des Records.