Israël légalise huit nouvelles implantations en Judée-Samarie

Huit nouvelles implantations de Judée-Samarie ont obtenu dimanche leur emblème municipal, dernière étape symbolique qui achève leur légalisation par l’État d’Israël. Le ministère de l’Intérieur a ainsi officialisé le statut de plusieurs implantations longtemps considérées comme des avant-postes illégaux, dont Harasha, Adei Ad et Ahiya, ainsi que celui de Nofei Prat, Tal Menashe, Migron et Shvut Rachel, jusqu’à présent rattachées administrativement à d’autres localités. L’ancienne implantation de Sa Nour, évacuée en 2005 et aujourd’hui en cours de reconstruction, a également vu son emblème rétabli.

Cette décision intervient un mois après que le commandant de la division Centre de Tsahal, le général Avi Bluth, a validé les nouveaux périmètres municipaux, sur la base du travail de l’Administration civile – un organisme désormais placé sous l’autorité du ministre des Finances Betsalel Smotrich, figure centrale du mouvement pro-implantations.

Depuis l’arrivée du gouvernement actuel fin 2022, 49 implantations ou avant-postes ont été approuvés pour construction ou régularisation, un chiffre sans précédent depuis la fin des années 1990.

Face aux critiques, Betsalel Smotrich assume pleinement la stratégie gouvernementale. « Nous avançons une souveraineté de facto en Judée-Samarie afin d’empêcher l’établissement d’un État arabe dans la région », a-t-il déclaré, remerciant les ministères impliqués pour avoir accéléré les procédures de légalisation.