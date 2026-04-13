Israël marque Yom HaShoah avec une cérémonie pré-enregistrée

Israël marque ce lundi soir la Journée de commémoration de la Shoah, adapté au contexte sécuritaire actuel. La cérémonie officielle, traditionnellement organisée à Yad Vashem, a été enregistrée à l’avance et est diffusée en direct sur i24NEWS.

Ce choix inédit reflète les tensions sécuritaires qui prévalent dans le pays, sans pour autant altérer la portée symbolique de cet événement central du calendrier israélien. La cérémonie comprend les discours du président Isaac Herzog et du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui rendent hommage aux six millions de Juifs assassinés durant la Shoah.

Moment particulièrement fort, l’allumage de la torche commémorative est assuré par le rabbin Israel Meir Lau, lui-même survivant de la Shoah et président du Conseil de Yad Vashem. Cette année, le thème retenu pour les commémorations est « La famille juive pendant la Shoah », mettant en lumière les destins brisés et les liens familiaux détruits par la persécution nazie.

Six survivants ont également été choisis pour allumer les torches du souvenir : Saadia Bahat, Michael Sidko, Miriam « Daisy » Bar Lev, Moshe Harari, Ilana Fallach et Avigdor Neumann. Leurs témoignages incarnent la mémoire vivante de cette tragédie. La survivante Haviva Burst prononce un discours, tandis que Menachem Neeman récite la prière El Maleh Rahamim, dédiée à la mémoire des victimes.

Malgré les circonstances exceptionnelles, Israël perpétue ainsi son devoir de mémoire, en adaptant ses cérémonies sans renoncer à leur solennité ni à leur portée universelle.