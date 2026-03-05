Israël met en garde ses ressortissants à l’étranger contre des menaces d’attentats

Selon les autorités, plusieurs tentatives d’attentats contre des Israéliens à l’étranger ont été déjouées depuis le début de la guerre.

i24NEWS
i24NEWS
2 min
2 min
La synagogue de Nelson Street dans l’East End londonien
La synagogue de Nelson Street dans l’East End londonienWikipedia / By Ibn Musa, CC BY-SA 2.0

Le Conseil de sécurité nationale israélien a émis une alerte à destination des Israéliens se trouvant à l’étranger, évoquant une « inquiétude concrète » face à des tentatives d’attaques terroristes visant des ressortissants israéliens.

Selon les autorités, plusieurs tentatives d’attentats contre des Israéliens à l’étranger ont été déjouées depuis le début de la guerre. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité nationale appelle les citoyens israéliens à redoubler de vigilance.

Video poster
Édition Spéciale | Opération "Rugissement du lion": jour 6 de la guerre israélo-américaine contre l'Iran | Partie 1 | 05/03/2026

Les autorités recommandent notamment d’éviter les vols transitant par les Émirats arabes unis. Les Israéliens sont également invités à éviter toute démonstration publique de symboles juifs ou israéliens.

Le Conseil de sécurité nationale conseille en outre d’éviter les synagogues et autres lieux identifiés comme des sites juifs, par crainte qu’ils puissent être pris pour cibles.

Ces recommandations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions régionales et de risques accrus d’attaques visant des intérêts israéliens à l’étranger.

Cet article a reçu 1 commentaires

Commentaires