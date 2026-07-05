Israël : Ofir Levy nommé adjoint au chef du Conseil de sécurité nationale

Le gouvernement israélien a approuvé la proposition du Premier ministre Benjamin Netanyahou de nommer le colonel de réserve Ofir Levy au poste de chef adjoint du Conseil de sécurité nationale (NSC). Cette nomination a été faite sur recommandation du directeur du Conseil, Shmuel Ben Ezra.

Ofir Levy succède à Gil Reich, qui a achevé son mandat. Sa nomination est prévue pour une durée de cinq ans, avec la possibilité d'un renouvellement, sans toutefois dépasser un total de dix ans.

Officier de réserve de Tsahal, Ofir Levy dispose d'une solide expérience militaire et sécuritaire. Au cours de sa carrière, il a notamment occupé les fonctions de chef de la doctrine du corps blindé, de commandant de la 679e brigade de réserve et de commandant adjoint de la division territoriale 210 du plateau du Golan.

Après son service militaire, il a également travaillé comme conseiller en protection des frontières au sein de l'entreprise israélienne de défense Rafael Advanced Defense Systems.

Sur le plan académique, Ofir Levy est titulaire d'une licence en sciences du comportement, avec une spécialisation en conseil organisationnel, obtenue à l'Université d'Ariel, ainsi que d'un master en sciences politiques de l'Université de Haïfa.

Cette nomination s'inscrit dans le renforcement de l'équipe dirigeante du Conseil de sécurité nationale, principal organe chargé de conseiller le gouvernement israélien sur les questions stratégiques, diplomatiques et sécuritaires.