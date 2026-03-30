Israël : plus de 2 000 personnes prises en charge depuis le début de l’opération "Rugissement du Lion"

Les services de secours israéliens dressent un bilan humain lourd depuis le lancement de l’opération « Rugissement du Lion ». Selon le Magen David Adom, 2 050 personnes ont été prises en charge à ce jour, dont 1 629 blessés physiques et 421 souffrant de troubles anxieux liés au conflit.

Au cours des dernières 24 heures, 26 personnes ont reçu des soins médicaux. Parmi elles, deux ont été légèrement intoxiquées par la fumée, douze ont été blessées en se rendant vers des abris, et douze autres ont été prises en charge pour des symptômes d’angoisse.

Parmi les blessés physiques recensés depuis le début de l’opération, 504 ont été touchés directement par des tirs de missiles. Le bilan fait état de 19 morts, dont 18 décédés sur place et une personne succombant à ses blessures à l’hôpital. Vingt blessés se trouvent dans un état grave, 34 dans un état modéré, tandis que 431 présentent des blessures légères.

Le rapport met également en lumière les dangers liés aux mouvements de population lors des alertes. Au total, 1 122 personnes ont été blessées en tentant de rejoindre des abris, et trois décès ont été enregistrés dans ces circonstances. Parmi ces cas, 22 blessés sont liés à des accidents de la route survenus lors d’arrêts d’urgence au moment des sirènes.

Ces chiffres illustrent l’impact humain significatif du conflit, au-delà des frappes directes, et soulignent les risques associés aux situations d’urgence répétées dans un contexte de guerre.