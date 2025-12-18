Israël prolonge d’une semaine l’opération de remise volontaire d’armes illégales

Les autorités israéliennes ont annoncé la prolongation d’une semaine de l’opération nationale de remise volontaire d’armes illégales, menée par la police israélienne et le ministère de la Sécurité publique. Cette décision, prise à l’initiative du ministre Gilad Erdan, intervient en raison d’une participation jugée encourageante de la population.

L’opération s’inscrit dans le cadre d’un plan gouvernemental plus large visant à renforcer la sécurité dans les localités de la société arabe en Israël et à réduire les niveaux de violence. Elle est conduite en coopération avec plus de 80 autorités locales et constitue un volet central de la lutte contre la prolifération des armes illégales.

Concrètement, les citoyens sont invités à remettre armes et munitions non autorisées dans une cinquantaine de points de collecte répartis à travers le pays, ouverts chaque jour entre 10 heures et 18 heures. Les autorités soulignent que les personnes qui remettent volontairement des armes ne sont pas tenues de décliner leur identité et ne feront l’objet d’aucune poursuite pénale pour détention ou port illégal d’arme.

Selon le ministre Erdan, la précédente opération avait suscité une participation limitée. En revanche, la campagne actuelle montre des signes positifs : en l’espace de dix jours, plusieurs dizaines d’armes de différents types ont déjà été remises aux forces de l’ordre.

« Chaque arme illégale remise aux autorités peut sauver des vies à l’avenir », a déclaré le ministre, justifiant la décision de prolonger l’opération. Il a appelé les citoyens à saisir cette opportunité afin de contribuer à un environnement plus sûr et à une réduction durable de la violence.