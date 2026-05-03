Israël prolonge la détention d’un responsable de la "flottille de Gaza" pour soupçons de liens terroristes

L'individu, de nationalité brésilienne, est soupçonné d'appartenir à une organisation terroriste et de lui avoir apporté un soutien actif. Il est également poursuivi pour plusieurs autres infractions, dont l'aide à l'ennemi en temps de guerre et le contact avec un agent étranger. Le tribunal a estimé que les éléments réunis à ce stade suffisaient à établir des soupçons justifiant le maintien en détention.

Selon les éléments présentés à l'audience, Tiago Avila, aurait participé à une flottille interceptée à proximité des eaux territoriales grecques, avant d'être ramenée en Israël par la marine. Il aurait également été impliqué dans des opérations similaires par le passé. Le tribunal a souligné que le rapport confidentiel soumis dans le cadre de l'enquête faisait un état d'un danger nécessitant son maintien en détention.

La police avait requis une prolongation de quatre jours, mais le tribunal n'a accordé que trois jours supplémentaires, estimant que les besoins de l'enquête justifiaient cette durée sans aller au-delà. Une discussion est en cours concernant la prolongation de la détention d'un deuxième responsable de la flottille, Saif Abu Kashq. Des diplomates espagnols, suédois et brésiliens ont assisté à l'audience.

Par ailleurs, Tiago Avila a entamé une grève de la faim dès son arrivée en détention. Son avocat affirme qu'il a été maltraité lors de son arrestation et conteste la légalité de l'opération, évoquant une interception en eaux internationales. La police rejette ces accusations et affirme disposer d'éléments renforçant les soupçons pesant sur le suspect.