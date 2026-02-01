Israël relance l’aérodrome de Kiryat Shmona

Après plus de vingt ans d’inactivité pour les vols commerciaux, l’aérodrome obtient à nouveau une licence d’exploitation civile. Le projet, piloté par le ministère des Transports, prévoit la mise en place de liaisons aériennes régulières entre Kiryat Shmona, Tel-Aviv (via l’aéroport Ben Gourion) et Eilat. Un budget annuel d’environ 10 millions de shekels a été alloué, et l’infrastructure répondra aux exigences de l’Autorité israélienne de l’aviation civile.

Pour Benjamin Netanyahou, cette relance s’inscrit dans une vision plus large : « Nous allons investir des milliards de shekels dans le Nord, développer les transports aériens, ferroviaires et les axes routiers rapides. L’objectif n’est pas seulement de faire revenir les habitants, mais d’augmenter significativement la population et de transformer le Nord en pôle économique, touristique et industriel majeur. » Le Premier ministre a également appelé les investisseurs à se positionner dès maintenant, affirmant que la région est appelée à connaître une forte croissance.

De son côté, Miri Regev a qualifié la décision de « mouvement stratégique » destiné à rétablir la connectivité aérienne du Nord, en complément de la réouverture de l’aéroport de Haïfa. Elle a souligné que ce dispositif s’intègre à une approche globale reliant le Nord au Centre et au Sud, « jusqu’à faire disparaître la notion même de périphérie ».

L’aérodrome de Kiryat Shmona est également présenté comme un atout national en cas d’urgence, garantissant une accessibilité rapide pour des besoins sécuritaires, médicaux ou de secours. Combiné au futur projet ferroviaire reliant Kiryat Shmona à Eilat, il doit permettre de rejoindre Tel-Aviv en moins d’une heure par avion et renforcer durablement la résilience du Nord d’Israël.