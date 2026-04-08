Israël : reprise progressive des cours en présentiel dans les zones "vertes" dès jeudi

Au lendemain de l’entrée en vigueur du cessez-le-feu, les autorités israéliennes se préparent à une reprise progressive du système éducatif. Selon les évaluations du Commandement du front intérieur, de nombreuses municipalités devraient être reclassées en zones « vertes », permettant un retour à un fonctionnement normal des établissements scolaires.

Dans ces zones, le ministère de l’Éducation devrait autoriser dès jeudi matin la reprise complète des cours en présentiel. Cette décision intervient dans un contexte d’amélioration relative de la situation sécuritaire, même si les autorités restent prudentes quant à la stabilité de la trêve.

Toutefois, la mise en œuvre concrète de cette reprise dépendra des autorités locales et des directions d’établissement. Chaque municipalité pourra adapter sa décision en fonction de ses propres conditions, notamment logistiques et sécuritaires. Certaines pourraient ainsi retarder la reprise complète jusqu’à dimanche, afin de disposer du temps nécessaire pour organiser le retour des élèves dans de bonnes conditions.

Dans l’intervalle, des solutions intermédiaires restent à l’étude, notamment le maintien temporaire de l’enseignement à distance dans certaines zones ou établissements. Une décision sur ce point pourrait être prise dans les prochaines heures.

Plusieurs collectivités ont déjà anticipé ce retour en préparant leurs infrastructures et en adaptant leurs dispositifs, notamment via des systèmes en « capsules » permettant une reprise progressive si nécessaire.

Les autorités locales devraient communiquer dans la journée leurs décisions définitives concernant la reprise des cours. Pour de nombreuses familles, cette évolution marque une étape importante vers un retour à la normale, après des semaines de perturbations liées au conflit.

Malgré ces signaux encourageants, les responsables appellent à la prudence et à la flexibilité, soulignant que la situation sécuritaire reste évolutive et que des ajustements pourraient être nécessaires en fonction de son évolution.