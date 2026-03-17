Israël suspend l’aide de l’UNICEF à Gaza après une tentative de contrebande

Israël a annoncé la suspension partielle de livraisons d’aide humanitaire destinées à la bande de Gaza et coordonnées par l’UNICEF, après la découverte d’une tentative de contrebande dissimulée dans un convoi en provenance d’Égypte. Cette décision, prise par les autorités israéliennes, intervient dans un contexte de vigilance accrue concernant l’exploitation des canaux humanitaires par des acteurs hostiles.

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Selon le coordinateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT), des inspections menées sur un camion à destination de Gaza ont permis de découvrir des bouteilles contenant des substances à base de nicotine, dissimulées à l’intérieur de kits d’hygiène. Les autorités israéliennes estiment que ces produits auraient pu être détournés au profit d’organisations hostiles opérant dans le territoire.

À la suite de cette découverte, le chef du COGAT, le général de division Yoram Halevi, a informé le responsable de l’UNICEF de la suspension immédiate des livraisons d’aide transitant par l’Égypte et coordonnées par l’agence onusienne. Dans une lettre adressée au directeur de l’UNICEF, Jonathan Veitch, il évoque une « faille dans les mécanismes de contrôle » ainsi que des tentatives répétées d’exploitation des circuits humanitaires à des fins illicites.

« En raison de ces éléments, et dans l’attente d’une enquête approfondie menée par votre organisation, j’ai décidé de suspendre, à ce stade, l’entrée des cargaisons concernées », précise-t-il. Cette mesure restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’une investigation complète visant à établir les responsabilités et à renforcer les procédures de vérification.

Cette décision souligne les tensions persistantes entre impératifs humanitaires et exigences sécuritaires dans la gestion des flux d’aide vers Gaza. Israël insiste régulièrement sur la nécessité de contrôler strictement les livraisons afin d’empêcher tout détournement au profit de groupes hostiles, tandis que les organisations internationales alertent sur les conséquences humanitaires de telles restrictions.