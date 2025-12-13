Israël transmet aux médiateurs des informations clés pour retrouver la dépouille de Ran Gvili

Israël a remis aux médiateurs une liste de membres du Jihad islamique palestinien soupçonnés de connaître l’emplacement exact de la dépouille de Ran Gvili, dernier otage israélien toujours retenu à Gaza, a rapporté vendredi soir la chaîne israélienne Channel 12. Cette initiative s’inscrit dans une intensification des efforts diplomatiques visant à obtenir le retour du corps du policier, condition désormais posée par Jérusalem à toute avancée des discussions.

Selon ces informations, les autorités israéliennes ont transmis non seulement des noms d’opérateurs du Jihad islamique, mais également des cartes détaillées des zones où Gvili serait enterré. Les responsables israéliens estiment que les données ont été communiquées de manière suffisamment précise pour permettre aux groupes terroristes armés à Gaza de concentrer leurs recherches, notamment avec l’amélioration des conditions météorologiques après la tempête Byron.

Un haut responsable israélien cité par Channel 12 affirme que, si le Jihad islamique coopère réellement, le retour de Ran Gvili pourrait intervenir « dans un court délai ». Les autorités ont toutefois averti qu’aucun passage à la phase suivante de l’accord de cessez-le-feu ne sera envisagé sans la restitution de sa dépouille.

Ces derniers jours, les services de sécurité israéliens disent avoir identifié plusieurs pistes crédibles concernant le lieu d’inhumation. La zone examinée serait liée au Jihad islamique, dont des membres ont enlevé Ran Gvili lors de l’attaque du 7 octobre 2023 dans le sud d’Israël.

Adjudant-chef de la police et membre de l’unité antiterroriste Yasam, Ran Gvili était en congé médical au moment de l’attaque, en raison d’une épaule fracturée. Il s’était néanmoins rendu au combat. L’armée israélienne a annoncé en janvier 2024 qu’il avait été assassiné ce jour-là et que son corps avait été emmené à Gaza, une version que sa famille refuse d’accepter sans restitution.

Des discussions récentes au Caire, menées par une délégation israélienne, ont abouti à un accord avec les médiateurs pour concentrer les efforts sur cette priorité. Israël a par ailleurs réaffirmé que la poursuite du processus politique dépendra aussi du désarmement du Hamas et de la démilitarisation de la bande de Gaza.