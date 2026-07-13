Israël : un agent infiltré fait tomber un vaste réseau de trafiquants d'armes et de drogue

La police israélienne a dévoilé ce lundi matin l'une des plus importantes opérations d'infiltration menées ces dernières années. Pour la première fois, l'unité d'élite Lahav 433 a déployé un agent infiltré issu de la communauté bédouine. Surnommé « Le Nomade », il a permis l'arrestation de dizaines de trafiquants d'armes et de stupéfiants à travers le pays.

Après plusieurs mois d'enquête secrète menée par l'unité Etgar de Lahav 433 et le département des agents infiltrés, des centaines de policiers, de gardes-frontières (Magav) et d'unités spéciales ont été mobilisés lundi matin pour interpeller des suspects dans plusieurs localités, notamment à Rahat, Tel Sheva, Bir Hadaj, Arad, Dimona, Eilat et Jérusalem-Est.

Durant son infiltration, l'agent a réalisé des dizaines de transactions portant sur des armes et des stupéfiants. Il a notamment acheté quatre fusils M16, des dizaines de pistolets ainsi qu'environ un demi-kilo de cocaïne, permettant de recueillir des preuves contre les principaux trafiquants.

Au total, des dizaines de suspects, dont 20 cibles criminelles majeures, ont été arrêtés.

Le commissaire général de la police israélienne, Danny Levy, a salué une opération d'envergure : « L'affaire "Le Nomade" démontre une fois de plus qu'il n'existe aucun endroit où les criminels peuvent se sentir à l'abri du bras long de la police israélienne. » Il a ajouté que cette opération a permis « d'empêcher des trafics d'armes et de drogue qui auraient pu coûter des vies humaines ».

Le commandant de Lahav 433, Meni Binyamin, a également salué « une opération de renseignement, d'enquête et d'infiltration complexe menée sur une longue période », estimant qu'elle a porté « un coup significatif aux trafiquants d'armes et de drogue opérant à travers le pays ».

Les suspects doivent être présentés dans la journée devant le tribunal de paix de Rishon Letzion, où la police demandera la prolongation de leur détention.