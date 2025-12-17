Israël : un suspect arrêté dans l’enquête sur la disparition de la fillette Hymanut Kassou

La police israélienne a annoncé mercredi l’arrestation d’un suspect dans le cadre de l’enquête sur la disparition de la jeune Hymanut Kassou, portée disparue depuis février 2024. La fillette, âgée de neuf ans au moment des faits, n’a plus donné signe de vie depuis son entrée, filmée par des caméras de sécurité, dans le centre d’intégration où elle vivait avec sa famille à Safed.

Selon les autorités, l’arrestation est intervenue à la suite d’une tentative d’agression visant une autre jeune fille à Be’er Sheva. Le suspect, dont l’identité n’a pas été révélée, a été placé en détention provisoire, prolongée pour une durée de sept jours. Les enquêteurs examinent désormais l’existence d’un lien éventuel entre cet individu et la disparition de Hymanut Kassou.

L’affaire a été confiée à l’unité nationale Lahav 433, spécialisée dans les enquêtes criminelles complexes et sensibles, afin d’explorer l’ensemble des pistes possibles. La police précise que toutes les hypothèses restent à ce stade ouvertes.

Le tribunal de première instance de Rishon LeZion a par ailleurs émis une ordonnance de non-publication sur les détails de l’enquête, en vigueur jusqu’à lundi prochain. Cette mesure vise à préserver le bon déroulement des investigations et à éviter toute atteinte à la procédure en cours.

La disparition de Hymanut Kassou avait suscité une vive émotion en Israël et donné lieu à d’importantes opérations de recherche, restées jusqu’à présent sans résultat. Les autorités espèrent que cette arrestation permettra d’apporter des éléments nouveaux dans une affaire qui demeure l’une des plus sensibles de ces derniers mois.