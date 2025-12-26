Israël : une garde-frontière retrouvée saine et sauve après être montée dans le véhicule d'un Palestinien

Les forces de sécurité israéliennes ont été mobilisées jeudi soir pour localiser une membre de la police des frontières qui avait été vue montant à bord d'un véhicule conduit par un Palestinien près du carrefour d'Elias, à proximité de Kiryat Arba, en Judée-Samarie. Après avoir perdu tout contact avec elle, une vaste opération de recherche a été lancée.

Après plusieurs heures d'investigation et l'exploitation des images de vidéosurveillance de la zone, le mystère s'est dissipé : la jeune femme s'était rendue de son plein gré visiter son compagnon, un Palestinien résidant dans la ville de Yatta, près d'Hébron.

La garde-frontière était entrée volontairement en zone A, territoire sous contrôle total de l'Autorité palestinienne, en violation de la loi israélienne. Les forces de sécurité ont alors établi un contact avec des interlocuteurs palestiniens et le compagnon de la jeune femme, qui l'a conduite hors de Yatta pour la remettre aux autorités israéliennes à l'extérieur de la ville palestinienne.

"Nous avons reçu un signalement concernant une Israélienne montée dans un véhicule palestinien au carrefour d'Elias dans la brigade de Judée", a déclaré un porte-parole de Tsahal. "Les forces de sécurité ont immédiatement agi pour la localiser. Il n'y a eu aucune victime. Nous soulignons que l'entrée de citoyens israéliens en zone A est dangereuse et interdite par la loi."

Dans un incident similaire survenu en parallèle, l'administration civile israélienne a dû évacuer un juif orthodoxe de la ville de Naplouse. Ce dernier s'y était rendu sans coordination pour prier sur le tombeau de Joseph, site religieux vénéré, mais s'était égaré en chemin.