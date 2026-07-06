Israël : une nouvelle promotion de pilotes reçoit ses ailes

L'armée israélienne s'apprête à accueillir une nouvelle promotion de pilotes de chasse. La cérémonie de remise des ailes de la 192ᵉ promotion du cours de pilotage se tiendra cette semaine, en présence du président Isaac Herzog, du ministre de la Défense Israël Katz, du chef d'état-major Eyal Zamir et du commandant de l'armée de l'air, le général Omer Tishler.

Ces nouveaux pilotes ont suivi un parcours hors du commun. Ils avaient intégré l'école de pilotage quelques mois seulement avant les attaques du 7 octobre 2023 et ont poursuivi leur formation pendant près de trois années de guerre, alors qu'Israël faisait face à des opérations militaires simultanées sur plusieurs fronts.

Malgré ce contexte exceptionnel, la formation s'est poursuivie sans interruption. Les instructeurs, eux-mêmes engagés dans les opérations aériennes, ont continué à former la prochaine génération de pilotes.

Le contenu de l'enseignement a été régulièrement adapté à l'évolution du conflit. Les retours d'expérience des opérations menées à Gaza, au Liban, en Syrie, au Yémen et contre l'Iran ont été intégrés en temps réel au cursus afin de préparer les futurs équipages aux défis opérationnels actuels.

À l'issue de la cérémonie, les diplômés recevront leurs ailes de pilote ainsi que leur grade d'officier. Ils rejoindront ensuite les unités opérationnelles de l'armée de l'air israélienne, où ils participeront aux missions de défense du territoire, de supériorité aérienne, de renseignement et, si nécessaire, aux opérations offensives.

Pour Tsahal, cette promotion symbolise la capacité de l'armée de l'air à former, même en temps de guerre, la relève de ses équipages et à assurer la continuité de ses capacités opérationnelles dans un contexte sécuritaire parmi les plus exigeants de son histoire récente.