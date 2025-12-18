Israël : une synagogue pour perpétuer la mémoire du capitaine Neriya Zisk, tombé à Gaza

Près de deux ans après sa mort au combat dans la bande de Gaza, la mémoire du capitaine de réserve Neriya Zisk continue de rassembler. Sa famille a lancé la construction d’une synagogue en son honneur, baptisée Mishkan Neriya, dans le nouveau quartier de Ne’ot HaKfar, à Kiryat Malakhi. Un projet voulu comme le prolongement des valeurs qui ont guidé la vie et l’engagement du jeune officier.

Originaire du kibboutz Masu’ot Yitzhak, Neriya Zisk, âgé de 24 ans, commandait une compagnie du 52e bataillon de la 401e brigade blindée lorsqu’il a été tué le 27 décembre 2023, lors de combats dans le nord de la bande de Gaza. Quelques semaines plus tôt, il avait interrompu un long voyage en Amérique centrale et du Sud pour rentrer en Israël, sans même attendre un ordre de mobilisation officiel, à la suite de l’attaque du Hamas du 7 octobre et du déclenchement de la guerre « Épée de fer ».

« Il estimait que c’était son devoir de défendre le pays », confie son père, Yisrael Zisk. Selon lui, la future synagogue incarnera l’unité si chère à son fils. « Nous voulons créer un lieu où chacun se sentira le bienvenu, laïc, traditionaliste, religieux ou orthodoxe », explique-t-il.

Troisième d’une fratrie de huit enfants, Neriya est décrit comme un jeune homme humble, attentionné et profondément empathique. Commandant exigeant mais à l’écoute, il croyait au potentiel de chacun et recherchait les défis, notamment en demandant à encadrer les recrues les plus difficiles.

Il a trouvé la mort après être sorti de son char pour dégager un câble métallique coincé dans les chenilles, sous le feu ennemi. Touché par un tireur embusqué, il est mort sur le coup. Depuis, son histoire inspire chants, hommages et désormais un lieu de prière destiné à rassembler, à l’image de l’homme qu’il était.