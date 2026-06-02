Israël va créer un nouveau village près de Gaza en hommage à une victime du 7 octobre

Les autorités israéliennes ont franchi une nouvelle étape dans la création d’une localité dans la région frontalière de Gaza. Le comité de planification et de construction du district sud a approuvé le dépôt d’un projet de nouveau village qui sera construit à proximité du kibboutz Sa’ad, dans le nord-ouest du Néguev.

La future localité portera le nom d’"Ofir", en mémoire d’Ofir Libstein, président du conseil régional de Sha’ar HaNeguev, tué le 7 octobre 2023 lors de l’attaque menée par les terroristes du Hamas. Ce jour-là, Libstein avait pris les armes pour défendre les habitants du kibboutz Kfar Aza face à l’infiltration des assaillants venus de la bande de Gaza.

Le projet sera désormais soumis à la consultation du public avant de poursuivre son parcours administratif. Selon les plans présentés, la nouvelle communauté s’étendra sur environ 1 000 dunams, soit près de 250 acres, et comprendra quelque 500 logements de différentes tailles.

Outre les habitations, le projet prévoit la construction d’équipements publics et de services destinés à favoriser l’installation durable de nouvelles familles dans cette zone particulièrement touchée par les attaques du 7 octobre. Des établissements scolaires, des espaces commerciaux, un centre communautaire, une clinique, un centre de résilience psychologique ainsi qu’une place centrale et un parc figurent notamment dans les plans.

Cette initiative s’inscrit dans les efforts déployés par Israël pour renforcer et développer les localités de l’enveloppe de Gaza, tout en rendant hommage à ceux qui ont perdu la vie lors de l’attaque sans précédent du Hamas.