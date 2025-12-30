Itamar Ben Gvir mène une vaste opération policière dans le village bédouin de Tarabin, dans le Néguev

Le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu mardi dans le village bédouin de Tarabin, dans le Néguev, à l’occasion d’une importante opération menée par la police israélienne. Cette intervention s’inscrit dans le cadre de l’« opération Nouvel Ordre », lancée afin de rétablir l’autorité de l’État et l’ordre public dans la région.

L’opération fait suite à plusieurs incidents violents survenus ces derniers jours, notamment des tirs et des actes de vandalisme visant des véhicules dans la localité voisine de Givat Bar, samedi dernier. Selon les autorités, ces événements ont renforcé la nécessité d’une présence policière renforcée, en particulier dans certaines zones bédouines du sud du pays.

Il s’agit de la deuxième visite d’Itamar Ben Gvir à Tarabin en l’espace de trois jours, un signal fort adressé tant aux forces de l’ordre qu’aux habitants de la région. À son arrivée, le ministre a tenu un discours ferme, affirmant que l’opération visait avant tout à garantir la sécurité des familles et la pérennité des communautés environnantes. « Sans présence policière à Tarabin, les localités de la région ne pourront pas continuer à exister », a-t-il déclaré.

Reconnaissant qu’il s’agit d’un combat de longue haleine, Ben Gvir a insisté sur la détermination du gouvernement à adopter une ligne dure contre toute forme de violence, qu’il s’agisse de jets de pierres, d’incendies de véhicules ou d’atteintes à l’ordre public. « Ce n’est pas une guerre qui se termine en un jour », a-t-il affirmé, ajoutant que l’État ne renoncerait pas à faire respecter la loi.