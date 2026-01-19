Jérusalem : deux bébés décèdent dans une crèche clandestine, 53 autres évacués

Deux nourrissons sont décédés lundi dans une crèche de Jérusalem, tandis que 53 autres enfants ont été évacués pour des examens médicaux dans le cadre d'une suspicion d'empoisonnement. Les deux victimes, initialement transportées dans un état critique aux hôpitaux Shaare Zedek et Hadassah de la capitale israélienne où des tentatives de réanimation ont été menées, sont finalement décédées.

Selon les détails de l'incident, les deux bébés, âgés de 3 et 4 mois, se trouvaient dans une pièce séparée des autres enfants. Les services d'incendie et de secours ont écarté la présence de matières dangereuses, mais n'excluent pas que l'intoxication ait pu être causée par des émanations de gaz provenant d'un appareil de chauffage.

Il s'agit d'un appartement de cinq pièces dans un immeuble où fonctionnait cette structure d'accueil, qui s'occupait de nourrissons âgés de quatre mois à trois ans. Des sources au ministère de l'Éducation affirment : "Nous n'avions jamais entendu parler de cette crèche, et ses exploitants n'ont jamais demandé de licence auprès de nous."

Le Dr Menahem Estrik, médecin bénévole du Magen David Adom, a témoigné : "Des dizaines de bébés se trouvaient dans le bâtiment. Nous avons commencé à effectuer des examens et à prodiguer des soins médicaux aux nourrissons tout en les transférant vers les ambulances et les unités de soins intensifs du MDA, puis nous les avons évacués vers les hôpitaux de la ville pour la poursuite des soins."

La présidente de la Commission des droits de l'enfant, la députée Katy Sheetrit (Likoud), a réagi vivement : "À la lumière de cet incident bouleversant, j'exige la tenue d'une réunion d'urgence de la commission qui retracera l'absence de supervision dans les crèches opérant en violation de la loi. Il est inacceptable que sous le nez des autorités et sans être inquiétés, des structures non supervisées servent de terreau à une négligence mettant en danger les enfants d'Israël. J'appelle le public à prier pour la guérison complète et rapide de tous les bébés."

Le Conseil pour la sécurité de l'enfant a déclaré : "Nous sommes profondément choqués par la mort de ces deux nourrissons. La police et le ministère de l'Éducation doivent enquêter immédiatement non seulement sur une négligence grave, mais aussi sur la question de la licence d'exploitation de cette crèche. Une action rapide et complète est nécessaire pour garantir qu'aucune structure ne fonctionne sans répondre aux exigences légales en matière de licence, de normes et de supervision, et ne mette en danger la vie de ceux qui ne peuvent même pas alerter sur des dangers immédiats et mortels."