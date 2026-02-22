Jérusalem va commémorer la mémoire de Shira Banki, dix ans après son assassinat

La municipalité de Jerusalem a décidé d’inscrire le nom de Shira Banki dans le registre officiel des dénominations urbaines, ouvrant la voie à la création d’un lieu commémoratif dans la ville. Un accord de principe a été donné pour que son nom soit attribué dans le secteur où elle a été assassinée en 2015, lors de la Marche des fiertés. L’emplacement exact sera déterminé ultérieurement, conformément aux procédures municipales.

Shira Banki, âgée de 15 ans au moment des faits, avait été mortellement poignardée durant la marche pour la fierté et la tolérance à Jérusalem. Six autres participants avaient été blessés lors de l’attaque, perpétrée par un extrémiste déjà condamné pour des faits similaires. La jeune fille participait à l’événement au nom des valeurs de droits humains, de respect et d’acceptation de l’autre.

Ses parents ont depuis créé l’association « Derech Shira Banki », qui œuvre à promouvoir la tolérance et un dialogue respectueux au sein de la société israélienne. Son père, Uri Banki, a salué la décision de la municipalité, estimant que la reconnaissance publique du drame, dix ans plus tard, demeure essentielle dans un contexte marqué par la montée des discours extrémistes. Il a remercié le maire et les autorités locales pour leur soutien constant à l’action menée en mémoire de sa fille.

La présidente de l’organisation « Le Foyer ouvert de Jérusalem pour la fierté et la tolérance » a également exprimé son émotion, soulignant que cette initiative constitue un message fort contre toute forme de violence et en faveur d’une société plus inclusive.

Cette décision marque une étape symbolique importante dans le travail de mémoire et dans l’engagement en faveur de la coexistence à Jérusalem.