Journée de Jérusalem : un suspect arrêté à l’est de la capitale pour un projet d’attentat

La police israélienne a annoncé l’arrestation d’un suspect soupçonné d’avoir planifié un attentat pendant les événements de la Journée de Jérusalem. L’opération a été menée par des agents infiltrés des gardes-frontières de Jérusalem, sous la direction du Shin Bet, sur la base de renseignements précis fournis par le service de sécurité intérieure.

Selon le communiqué de la police, les forces ont reçu des informations concernant un individu recherché, suspecté de vouloir mener une attaque terroriste au cours des célébrations. Une unité infiltrée des gardes-frontières a alors été dépêchée dans le quartier d’Abou Tor, à Jérusalem-Est, afin de localiser et d’interpeller le suspect.

Les agents ont mené une opération ciblée dans le secteur, qui a permis de repérer l’homme alors qu’il se trouvait dans un complexe de lavage automobile. L’unité, opérant de manière discrète, s’est rapprochée du site, a identifié le suspect puis l’a arrêté sans faire de blessés.

Le suspect a ensuite été transféré au Shin Bet pour interrogatoire et poursuite de l’enquête. Les autorités israéliennes n’ont pas immédiatement communiqué d’autres détails sur son identité, ses éventuels complices ou le stade d’avancement du projet d’attentat.

La police souligne que la coopération entre les gardes-frontières et le Shin Bet demeure un élément central dans la prévention des attaques terroristes et la protection des citoyens israéliens, en particulier lors d’événements sensibles comme la Journée de Jérusalem, qui attire chaque année de nombreux participants dans la capitale.

Les forces de sécurité affirment qu’elles continueront à agir « avec détermination » contre toute menace. Des images de l’arrestation, filmées par les caméras embarquées des agents infiltrés et par surveillance aérienne, ont été diffusées, accompagnées d’un commentaire du lieutenant-colonel A., commandant de l’unité infiltrée des gardes-frontières de Jérusalem.