Judée-Samarie : inauguration d'un nouveau quartier en mémoire d'Esther Horgen à Tal Menashe

Cinq ans jour pour jour après l'assassinat d'Esther Horgen, le quartier Neve Esther construit en sa mémoire a été illuminé pour la première fois jeudi soir dans la localité de Tal Menashe, en Judée-Samarie. Ce nouveau quartier, actuellement en construction, comprendra environ 135 unités d'habitation et devrait doubler la taille de cette implantation du nord de la Samarie.

Il y a cinq ans, Esther Horgen, résidente de Tal Menashe, avait été assassinée lors d'un jogging dans la forêt proche de son domicile. Son corps avait été retrouvé après des heures de recherches menées par plus de 600 volontaires. Immédiatement après l'annonce du drame, sa famille avait demandé une "réponse sioniste appropriée" : le doublement de la localité.

Durant toute la période de deuil, les membres de la famille, avec le soutien de Yossi Dagan, président du conseil régional de Samarie, ont interpellé les ministres et députés venus leur présenter leurs condoléances, exigeant la création de ce quartier stratégique comme réponse au terrorisme.

Benjamin Horgen, veuf d'Esther, a déclaré être "très ému" de voir les lumières s'allumer pour la première fois dans le nouveau quartier : "Malgré les difficultés et les guerres, notre exigence a été acceptée et notre souhait s'est réalisé. De nombreuses familles attendent déjà d'emménager dans leurs maisons."

Yossi Dagan a rappelé ces heures difficiles après la tragédie : "La famille Horgen voulait qu'une réponse nationale et sioniste soit donnée au meurtre, ajouter de la lumière face à l'obscurité. Notre réponse au terrorisme est claire et déterminée : la construction de la terre d'Israël."