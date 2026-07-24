Un groupe de randonneurs israéliens a été attaqué vendredi matin dans le village de Tell, près de Havat Gilad, en Samarie. Les équipes médicales ont pris en charge trois blessés dont un dans un état grave qui a succombé peu de temps après.

Les secouristes du Magen David Adom ont prononcé le décès d'un homme d'une trentaine d'années et ont évacué par hélicoptère, en collaboration avec les services médicaux de l'armée israélienne, deux blessés par balle. L'un d'entre eux, âgé d'une vingtaine d'années, est dans un état grave, et un autre, âgé d'environ 25 ans est dans un état modéré.

Selon les premiers éléments, les randonneurs se trouvaient à proximité de la mosquée du village lorsqu'ils ont été pris à partie par plusieurs Palestiniens. Le responsable de la sécurité de Havat Gilad s'est alors rendu sur place pour leur porter assistance.

Au cours de l'incident, les terroristes se sont emparés de son arme avant d'ouvrir le feu. D'importantes forces de Tsahal ont été déployées dans le secteur afin de retrouver les auteurs de l'attaque. Un bouclage a été imposé autour du village de Tell ainsi que de Naplouse.

Le président du conseil régional de Binyamin et du Conseil de Yesha, Israël Gantz, a dénoncé une situation explosive en Judée-Samarie. "Le terrain brûle, au sens propre comme au figuré", a-t-il déclaré, estimant que la vague d'incendies criminels, les tentatives d'attentat et "l'incitation à la haine continue de l'Autorité palestinienne" s'inscrivent dans une même campagne visant les implantations et les citoyens israéliens. "Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais d'un terrorisme planifié et continu", a-t-il affirmé.