Judée-Samarie : un élu américain affirme avoir été retenu par des résidents israéliens armés

Le représentant démocrate américain Ro Khanna, qui envisage une candidature à l’élection présidentielle de 2028, affirme avoir été retenu cette semaine par des résidents israéliens armés lors d’une visite en Judée-Samarie.

Dans un entretien accordé à Reuters, l’élu de Californie explique qu’il souhaitait observer de près ce qu’il décrit comme « le coût humain de l’occupation ». Il a affirmé que son minibus a été encerclé par des hommes armés de fusils M4 de fabrication américaine dans la région des collines d’Hébron.

Ro Khanna affirme que les hommes ont bloqué la route, proféré des insultes en hébreu et en arabe et donné des coups de pied dans les pneus du véhicule, causant également des dégâts.

Selon un témoignage rapporté par le New York Times, deux véhicules de Tsahal sont ensuite arrivés sur les lieux. Les membres de la délégation pensaient que les soldats allaient leur porter assistance, mais affirment qu’ils ont discuté avec les résidents israéliens tout en empêchant le groupe de poursuivre sa route.

Tsahal n’a pas réagi à ces nouvelles allégations dans l’immédiat.