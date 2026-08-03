Judée-Samarie : un terroriste inculpé pour l'attentat qui avait tué un soldat israélien en 2024

Les procureurs militaires israéliens ont inculpé Kamal Khatib, haut responsable terroriste palestinien, pour son implication dans un attentat à l'explosif ayant coûté la vie à un soldat israélien en juillet 2024 dans le camp de réfugiés de Nur Shams, près de Tulkarem, en Judée-Samarie.

Le 1er juillet 2024, un véhicule blindé Panther de Tsahal avait été frappé par un engin explosif placé en bord de route. L'attaque avait tué le sergent-chef de réserve Yehuda Geto, âgé de 22 ans, tandis qu'un autre militaire avait été grièvement blessé.

Selon l'armée israélienne, l'acte d'accusation, déposé devant le tribunal militaire de Samarie, affirme que Kamal Khatib a participé à la préparation de l'attentat et a déclenché à distance l'explosion à l'aide d'un téléphone portable, avec d'autres membres de la cellule terroriste.

Tsahal ajoute que Khatib était d'abord membre, puis chef du « bataillon de Nur Shams », une branche locale du Jihad islamique palestinien.

L'accusé avait été arrêté en février 2025 par les forces de sécurité de l'Autorité palestinienne, avant d'être transféré aux autorités israéliennes le 29 avril 2026.

L'acte d'accusation lui reproche également d'avoir dirigé les activités du groupe armé, recruté des terroristes pour des unités de surveillance et de fabrication d'explosifs, organisé la pose d'engins explosifs, participé au trafic d'armes et transféré des fonds ainsi que du matériel militaire à des combattants.

Kamal Khatib est poursuivi pour complot en vue de donner volontairement la mort, une qualification équivalente au meurtre dans le droit militaire israélien, tentative d'homicide, direction d'une organisation illégale, trafic de matériel militaire et pose d'engins explosifs.