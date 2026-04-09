L'ex-otage Eliya Cohen doit subir une opération et demande au public de prier pour lui

Eliya Cohen, rescapé de 505 jours de captivité à Gaza, a annoncé ce jeudi qu’il allait subir une opération du pied, seulement quatre mois avant son mariage avec sa fiancée, Ziv Abud. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'ancien otage a confié son émotion : « Priez pour que, avec l'aide de Dieu, je puisse me tenir debout et vivre ce moment si particulier. Il n’y a rien au monde que je désire plus que cela. »

Libéré il y a un an et deux mois, Eliya Cohen a demandé la main de Ziv Abud il y a un peu plus de six mois. « Je vais subir une opération que je repousse depuis longtemps », a-t-il expliqué. « Le 7 octobre, j’ai été enlevé à Gaza avec le pied fracassé par des tirs dans l'abri où nous nous trouvions. Après avoir séjourné à l'hôpital à Gaza, tout contact avec un hôpital est encore très difficile pour moi. C'est la raison pour laquelle je poursuis ma rééducation hors du milieu hospitalier.»

Le jeune homme a également exprimé ses inquiétudes quant au succès de l’opération, qui conditionne sa capacité à se tenir sous la houppa, lors de la cérémonie de mariage : « J’ai très peur que l’opération ne se passe pas comme prévu. Mais je veux garder espoir et croire que tout ira bien. Je prierai et lirai un chapitre des Psaumes pour que tout réussisse. »

Le 7 octobre, Eliya et Ziv se trouvaient au festival Nova. Après l'enlèvement de son compagnon par les terroristes du Hamas, la jeune femme n'a eu de cesse de se battre pour sa libération. Les fiançailles du couple, symbole de leur reconstruction, ont ému tout le pays. Le mariage est prévu en août.

Cette opération, cruciale pour sa mobilité et sa participation à son mariage, symbolise le combat de Cohen pour recouvrer une vie normale après une épreuve traumatisante.