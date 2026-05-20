L’Israel Aerospace Industries dévoile DIAMOND, une nouvelle solution pour renforcer les marines militaires

L’Israel Aerospace Industries a dévoilé DIAMOND, une nouvelle solution destinée à renforcer les capacités opérationnelles des marines modernes dans le cadre d’une guerre navale de plus en plus décentralisée.

Ce système hybride et modulaire permet d’augmenter la puissance de feu, la défense et la flexibilité opérationnelle des frégates sans avoir à construire de nouveaux navires. Le principe repose sur l’utilisation de petits bateaux d’accompagnement, opérés à distance depuis le navire principal, et équipés de systèmes modulaires.

Ces embarcations restent pleinement intégrées aux systèmes radar et de contrôle de tir de la frégate, comme si les équipements étaient installés directement à bord. Selon IAI, cette approche permet d’élargir considérablement la zone d’action, la capacité de réaction et la disponibilité des forces navales.

Le président du conseil d’administration d’IAI, Boaz Levy, estime que DIAMOND représente « la prochaine génération du combat naval », en combinant architecture modulaire, puissance de feu renforcée et grande flexibilité opérationnelle. Le système doit permettre aux marines de répondre plus rapidement à des menaces émergentes, en passant d’une mission de défense à une mission d’attaque selon les besoins.

DIAMOND peut intégrer plusieurs capacités développées par IAI, notamment les munitions rôdeuses Harpy, Harop et Mini-Harpy, le missile de croisière Blue Spear, le missile balistique LORA, les systèmes de défense aérienne BARAK MX, ainsi que des moyens anti-drones.

Pour Guy Bar-Lev, vice-président d’IAI et directeur de la division missiles et espace, la guerre navale moderne évolue vers des structures « flexibles et connectées », plutôt que vers des plateformes isolées. DIAMOND vise ainsi à prolonger la présence opérationnelle en mer, renforcer la survivabilité des forces et protéger des actifs stratégiques dans des environnements complexes.

Le système est présenté comme une solution prête à l’emploi, pouvant être déployée rapidement, avec des modules remplaçables ou reconfigurables en quelques heures selon les besoins de la mission.