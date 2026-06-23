La menace houthie se rapproche d'Eilat

Israël surveille de près les vols en provenance du Yémen vers la Jordanie, dans un contexte d'inquiétudes sécuritaires autour d'Eilat, dans le sud du pays.

Selon la radio militaire israélienne Galei Tsahal, la compagnie Yemenia Airways, opérée dans une zone contrôlée par les Houthis, assure des vols directs depuis Sanaa vers l'aéroport international d'Amman. La Jordanie serait le seul pays de la région autorisant ces liaisons directes depuis la capitale yéménite.

Les services de sécurité israéliens surveillent également l'aéroport King Hussein, situé près d'Aqaba, à proximité immédiate d'Eilat et de la frontière israélo-jordanienne, face à l'aéroport israélien de Ramon.

Selon le rapport, les Houthis pourraient également utiliser cette route aérienne depuis Sanaa vers Aqaba, ce qui alimente les inquiétudes concernant leur accès potentiel à une zone proche d'Eilat.

Cette proximité géographique figure parmi les facteurs pris en compte par le directeur du Shin Bet, David Zini, dans son évaluation d'un possible scénario d'attaque contre Eilat.

Les responsables israéliens soulignent toutefois qu'il s'agit, à ce stade, d'une analyse des menaces potentielles et non d'une alerte fondée sur un renseignement concret.

Le Shin Bet a précisé qu'aucune information spécifique n'indique actuellement une intention immédiate de mener une attaque contre Eilat.