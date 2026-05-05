La veuve de Yishay Slotki, héros du kibboutz Alumim tué le 7-Octobre, s’est remariée à l'occasion de Lag Ba’omer

Elle a épousé Micha Goldenberg lors d'une cérémonie émouvante, entourée de proches et de membres de sa famille.

Avant le mariage, Avia s'est rendue sur la tombe de Yishay avec sa famille, dans un moment de recueillement particulièrement symbolique. Cette visite a précédé la cérémonie, marquée par la présence des parents de Yishay sous la houppa.

Quelques mois plus tôt, au moment de ses fiançailles, Avia avait partagé un message bouleversant sur la capacité du cœur à aimer de nouveau après une perte immense. Elle écrivait alors qu'elle ne pensait pas cela possible, mais que son cœur avait su « se briser, s'ouvrir et aimer », tout en laissant une place au souvenir et à l'avenir.

Dans ce même texte, elle évoquait aussi l'espoir retrouvé malgré la douleur. Elle confiait que, même lorsqu'elle pensait ne plus pouvoir avancer, son cœur lui avait prouvé le contraire. Pour Avia, cette nouvelle étape représente une forme de victoire intime, sans effacer le passé ni le souvenir de Yishay.

Yishay Slotki et son frère Noam ont été tués le 7 octobre, au début de l'attaque du Hamas contre le sud d'Israël. Ce matin-là, les deux frères se retrouvent à Beer-Sheva avec leurs familles. Dès qu'ils ont compris l'ampleur de l'offensive, ils ont décidé de partir vers la frontière de Gaza pour porter secours aux habitants et aux blessés.

Ils ont enfilé leurs uniformes, pris leurs armes de poing ainsi que du matériel de premiers secours, puis se sont dirigés vers le kibboutz Alumim. Sur place, ils ont affronté des terroristes du Hamas alors qu'ils n'étaient armés que de pistolets.

Les images des caméras de sécurité ont montré les deux frères avançant vers un groupe de terroristes. Leurs corps ont été retrouvés plus tard, entourés de cadavres d'assaillants.

Depuis leur mort, Yishay et Noam Slotki sont devenus des symboles de courage pour de nombreux Israéliens. Le remariage d'Avia, célébré à Lag Ba'omer, a été vécu par ses proches comme un moment de douleur, de mémoire, mais aussi d'espoir et de reconstruction.