Le livre d’Eli Sharabi, ancien otage, sera publié en anglais aux Etats-Unis le 7 octobre 2025

Le 7 octobre 2025, deux ans après l’attaque meurtrière du Hamas en Israël, le livre "Kidnapped" d’Eli Sharabi, qui retrace ses 491 jours de captivité, sortira en anglais aux États-Unis. Publié en hébreu par Sela Meir, cet ouvrage sera édité par Harper Influence, une branche de HarperCollins, géant mondial de l’édition.

Capturé dans le kibboutz Be’eri le 7 octobre 2023, lors d’un assaut ayant tué plus de 1 200 personnes, Sharabi a survécu à près de 500 jours de détention avant sa libération. Son récit, traduit par Eylon Levy, ancien porte-parole du bureau du Premier ministre israélien, est décrit comme un « témoignage historique d’une réalité inacceptable ». L’auteur souhaite que tous les otages soient libérés d’ici la parution.

L’édition internationale, initiée en avril avec l’appui de Neil Blair, agent littéraire de J.K. Rowling, a séduit HarperCollins. Récemment, Eli Sharabi a rencontré le président israélien Isaac Herzog à Jérusalem, lui remettant un exemplaire et exhortant les dirigeants israélien et américain à conclure un accord pour les otages. Isaac Herzog a salué un livre « poignant et puissant ». Blair espère des traductions dans d’autres langues pour diffuser "Kidnapped", un récit de résilience et d’espoir face à l’horreur. Une œuvre pour honorer la mémoire et appeler à la paix.