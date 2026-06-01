Les autorités de la Baie de Haïfa nomment Frank Melloul en qualité d’ambassadeur

Les autorités de la Baie de Haïfa ont annoncé la nomination de Frank Melloul en qualité d’ambassadeur du Cluster, avec pour mission de définir et de porter sa stratégie de diplomatie publique à l’international.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par le renforcement des accords d’Abraham et par l’émergence du corridor économique IMEC (India-Middle East-Europe Economic Corridor), considéré comme l’un des projets géoéconomiques les plus ambitieux de la région. Grâce à sa position stratégique, la Baie de Haïfa aspire à devenir l’un des principaux carrefours de cette nouvelle route reliant l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe.

Dans le cadre de sa mission, Frank Melloul mettra son expertise internationale et son expérience au service du rayonnement de la région. « C’est avec un profond sentiment d’honneur que j’accepte cette mission. Devenir l’ambassadeur des autorités de la Baie de Haïfa, à ce moment précis de l’histoire de la région, représente une responsabilité particulière », a-t-il déclaré.

« Nous vivons un tournant historique. Les accords d’Abraham ont ouvert un espace inédit de coopération entre le port de Haïfa et le reste du monde, et le corridor IMEC, reliant l’Inde, le Moyen-Orient et l’Europe, en constituant l’expression économique la plus ambitieuse et la plus prometteuse. »

Frank Melloul a également souligné le caractère unique de la région, qui rassemble collectivités juives et arabes autour de projets communs. « C’est ce double message, celui de l’opportunité économique et du vivre-ensemble, que je m’engage à porter sur la scène internationale », a-t-il affirmé.

Le directeur général des autorités de la Baie de Haïfa, Aharon Azulay, s’est félicité de cette nomination. « Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur Frank Melloul et de l’accueillir dans cette mission d’envergure », a-t-il déclaré, estimant que son expérience contribuera à renforcer le positionnement international du territoire.

Créées en 2019, les autorités de la Baie de Haïfa regroupent 18 collectivités locales représentant près de 840.000 habitants. À travers leurs différents projets régionaux et leur centre de recherche consacré à l’IMEC, elles entendent jouer un rôle central dans les nouvelles dynamiques économiques et stratégiques du Moyen-Orient.