Les cosmétiques Rare Beauty de Selena Gomez dans les rayons israéliens

Les produits de beauté Rare Beauty, la marque fondée par la chanteuse et actrice Selena Gomez, sont disponibles dans plusieurs magasins Be Pharm en Israël à partir de ce mois d'août ainsi que sur l'application de l'enseigne. Très attendue par les amateurs de cosmétiques, cette arrivée met fin à des années durant lesquelles les consommateurs israéliens devaient commander les produits à l'étranger ou les acheter lors de voyages.

Lancée en 2020, Rare Beauty s'est imposée comme l'une des marques les plus populaires de l'industrie grâce à ses produits de maquillage, notamment ses célèbres blushs liquides, ses illuminateurs et ses fonds de teint. Au-delà de son succès commercial, la marque s'est distinguée par son message en faveur de l'acceptation de soi et de la santé mentale, des valeurs régulièrement mises en avant par Selena Gomez.

Selon Be Pharm, plusieurs millions de shekels de stock ont déjà été commandés afin de répondre à une demande qui s'annonce particulièrement forte. Les produits seront proposés dans une sélection de magasins ainsi que sur l'application de l'enseigne, avec une disponibilité annoncée dès le mois d'août.

Cette arrivée constitue une avancée importante pour le marché israélien de la beauté. Jusqu'à présent, les produits Rare Beauty n'étaient accessibles que par l'intermédiaire de revendeurs indépendants ou de sites spécialisés, souvent à des prix plus élevés. Leur distribution par une grande chaîne nationale devrait permettre aux consommateurs israéliens d'accéder plus facilement à l'une des marques de cosmétiques les plus influentes du moment.