Les grands-parents de Theodor Herzl seront réinhumés en Israël

Les dépouilles de Shimon et Rivka Herzl, les grands-parents de Theodor Herzl, fondateur du sionisme politique moderne, seront transférées dans les prochains jours de Belgrade vers Israël afin d'être réinhumées aux côtés de leur petit-fils sur le mont Herzl, à Jérusalem.

Selon Israel Hayom, ce transfert coïncidera avec la cérémonie officielle marquant le 77e anniversaire de la réinhumation de Theodor Herzl en Israël. Une cérémonie d'État est prévue en présence du président Isaac Herzog et du Premier ministre Benjamin Netanyahou.

Shimon et Rivka Herzl ont joué un rôle important dans la formation de l'identité et de la pensée du fondateur de l'État juif. Tout au long de sa jeunesse, ils ont nourri son attachement au judaïsme et contribué à façonner sa vision sioniste.

Le grand-père de Theodor Herzl, le rabbin Shimon Herzl, fut le seul de ses frères à rester fidèle au judaïsme, refusant de se convertir au christianisme. Responsable de la synagogue séfarade de la communauté juive de Zemun, il entretenait une relation étroite avec le rabbin Yehouda Shlomo Alkalai, considéré comme l'un des premiers précurseurs du sionisme.

Partisan convaincu du retour du peuple juif sur sa terre ancestrale, le rabbin Shimon diffusait activement ces idées au sein de sa communauté. Lors de ses visites à Budapest, il partageait avec son jeune petit-fils les enseignements et la vision d'Alkalai sur le rétablissement d'une présence juive en Terre d'Israël.

Selon le quotidien israélien, ces échanges ont profondément marqué Theodor Herzl et ont contribué à inspirer la pensée qui le conduira, quelques années plus tard, à devenir le principal artisan du mouvement sioniste moderne.